Втрачено військовий квиток? Що робити та який загрожує штраф

Військовий квиток є важливим документом для українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак бувають ситуації, коли він загубився або був якимось чином знищений.
РБК-Україна розповідає, що робити у таких випадках.
Військовий квиток визначає приналежність особи до військової служби, військового обов'язку та є безстроковим.
Тому кожен військовозобов'язаний, військовий чи резервіст має обов'язок:
Отримати новий військовий квиток необхідно, якщо старий став непридатним для використання з різних причин; якщо його було знищено; якщо було втрачено або вкрадено; якщо особа змінила ПІБ.
Повторно військовий квиток видається лише за рішенням керівника відповідного територіального центру комплектування (ТЦК). Для військовослужбовців - на підставі рапорту, для військовозобов'язаних та резервістів - на підставі заяви.
Якщо така необхідність пов'язана зі зміною ПІБ, новий військовий квиток видається на підставі нового паспорта громадянина України.
Якщо за новим квитком звертається військовозобов'язаний, резервіст або звільнений з військової служби, подається заява до ТЦК, де той стоїть на військовому обліку. У заяві слід пояснити причини втрати військового квитка.
Як пояснюють у Міноборони, якщо військовослужбовець втратив військовий квиток чи посвідчення офіцера, то він має спочатку звернутися з рапортом до свого командира. Після службового розслідування необхідно зібрати пакет документів:
Зазначений пакет документів необхідно направити до свого ТЦК.
За зіпсований чи втрачений військовий квиток настає адміністративна відповідальність.
Відповідно до ст. 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недбале зберігання передбачено штраф від 510 до 850 гривень.
Якщо порушення скоєно повторно або у особливий період, штраф становитиме від 850 до 1 700 гривень.
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