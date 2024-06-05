Втрачено військовий квиток? Що робити та який загрожує штраф

Що робити при втраті військового квитка

Військовий квиток визначає приналежність особи до військової служби, військового обов'язку та є безстроковим.

Тому кожен військовозобов'язаний, військовий чи резервіст має обов'язок:

надійно зберігати військовий квиток

стежити за своєчасним та точним внесенням до нього змін

виконувати вимоги закону про військовий обов'язок та військову службу

Отримати новий військовий квиток необхідно, якщо старий став непридатним для використання з різних причин; якщо його було знищено; якщо було втрачено або вкрадено; якщо особа змінила ПІБ.

На яких підставах видається новий військовий квиток

Повторно військовий квиток видається лише за рішенням керівника відповідного територіального центру комплектування (ТЦК). Для військовослужбовців - на підставі рапорту, для військовозобов'язаних та резервістів - на підставі заяви.

Якщо така необхідність пов'язана зі зміною ПІБ, новий військовий квиток видається на підставі нового паспорта громадянина України.

Якщо за новим квитком звертається військовозобов'язаний, резервіст або звільнений з військової служби, подається заява до ТЦК, де той стоїть на військовому обліку. У заяві слід пояснити причини втрати військового квитка.

Як пояснюють у Міноборони, якщо військовослужбовець втратив військовий квиток чи посвідчення офіцера, то він має спочатку звернутися з рапортом до свого командира. Після службового розслідування необхідно зібрати пакет документів:

заяву/рапорт з причинами втрати військового квитка та проханням про повторну видачу

паспорт

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пошкоджений документ або його залишки (за наявності)

витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено)

Зазначений пакет документів необхідно направити до свого ТЦК.

Що загрожує за втрату військового квитка

За зіпсований чи втрачений військовий квиток настає адміністративна відповідальність.

Відповідно до ст. 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недбале зберігання передбачено штраф від 510 до 850 гривень.

Якщо порушення скоєно повторно або у особливий період, штраф становитиме від 850 до 1 700 гривень.