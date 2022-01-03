Вторжение в Украину приблизит НАТО к границам РФ, - разведка США

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что в случае российского вторжения в Украину, НАТО приблизится к границам РФ. Это, по его мнению, является мощным сдерживающим фактором от нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью CBS News .

"Россия должна понять, что мы (США и ее союзники - ред.) в этом едины. Я считаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если они (россияне - ред.) вторгнутся (в Украину - ред.), это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет ее дальше. Что мы приблизим больше активов НАТО к России. Что это будет иметь противоположный эффект от того, которого пытается достичь Путин", - отметил Шифф.

Отметим, глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США также заявил, существует высокая вероятность того, что Россия вторгнется в Украину, но сдержать от этого президента РФ Путина смогут лишь "невиданные санкции".

Добавим, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома дал понять, что Соединенные Штаты и союзники дадут решительный ответ если Россия продолжит вторжение в Украину, стороны продолжат диалог по поводу "гарантий безопасности".