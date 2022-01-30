Вторжение России в Украину может вдохновить другие страны. В частности Китай, - CNN

"Китай будет внимательно следить за уроками, которые он может извлечь из решимости Запада. Тайваньцы извлекут из этого уроки - как и любой другой житель границы, несмотря на то, что живет рядом с лидером, который намного выше его", - сказал Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в Беларуси, который сейчас является старшим научным сотрудником по России и Евразии в аналитическом центре Международного института стратегических исследований (IISS).

Тайвань и материковый Китай являются отдельными государствами с момента окончания гражданской войны в Китае более 70 лет назад. Правящая Китайская общинная партия рассматривает остров как часть своей территории и не исключает применения военной силы для его захвата.

Этот контекст подчеркивает мнение некоторых кругов о том, что реакция США на украинский кризис может диктовать, как он будет восприниматься во всем мире на протяжении целого поколения.

"Мы будем наблюдать эффект домино в течение многих лет и, возможно, десятилетий. Если Россия предпримет успешный шаг, это покажет диктаторам всего мира, что США - бумажный тигр", - отметил Натан Сейлз, исполняющий обязанности заместителя министра гражданской безопасности в Государственном департаменте США во время администрации Трампа.

По его словам, Северная Корея и Иран могли бы попытаться извлечь выгоду из такого исхода.

"Также существует сценарий, при котором США и НАТО выйдут из этого кризиса с повышенным доверием к себе, если решительная реакция спровоцирует отступление России", - подчеркнул Сейлз.

Отмечают, что многие последствия российского присутствия на Украине остаются далеко не определенными.

"В международной политике все всегда наблюдают за всеми", - подытожил Гулд-Дэвис и отметил, что с этим согласятся все эксперты.