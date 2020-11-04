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Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 15 ноября

Молдова, Среда 04 ноября 2020 17:03
Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 15 ноября
Фото: Майя Сайду (flickr com eppofficial)
Автор: Роман Тверденко

Второй тур выборов президента Молодовы запланирован на 15 ноября. В нем сойдутся Майя Сайду и действующий президент Игорь Додон.

Об этом сообщает Cotidianul.md.

В среду Центризбирком Молдовы утвердил результаты первого тура президентских выборов. В нем лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду набрала 36,16% или 487,6 тысяч голосов, а действующий президент Игорь Додон - 32,61% или 439,9 тысяч голосов.

Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с 16,9% (227 938 голосов), далее идут Виолетта Иванова - 6,49% (87 542); Андрей Нэстасе - 3,26% (43 925); Октавиан Цыку - 2,01% (27 170); Тудор Делиу - 1,37% (18 486); Дорин Киртоакэ - 1,2% (16 145).

Майя Санду является основным оппонентом Додона, ранее занимала пост премьер-министра и возглавляет проевропейскую партию "Действие и солидарность". На прошлых выборах она уступила во втором туре.

Напомним, в США идет подсчет голосов на выборах президента, в конгресс и сенат. Известно, что кандидат от демократов Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа в ключевом штате Мичиган на президентских выборах. Таковы результаты после обработки 94% бюллетеней.

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