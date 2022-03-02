Второй раунд переговоров Украины с Россией: что известно о новой встрече

Украина продолжает переговоры с Россией для прекращения полномасштабной войны. Первый раунд переговоров завершился тем, что обе делегации разъехались на консультации.
Что известно о втором раунде переговоров - в материале РБК-Украина.
Дата проведения второго раунда переговоров пока под вопросом. Однако известно, что они должны произойти в ближайшие дни. Россия настаивает на том, чтобы переговоры состоялись в среду, 2 марта, однако украинская сторона не подтверждает эту дату и заявляет, что все еще обсуждает повестку второго раунда встречи.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил изданию "Суспільне", что второй раунд переговоров состоится вечером 2 марта.
"Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своем. Состав тот же", - заявил Арестович изданию.
Однако в комментарии РБК-Украина Арестович сообщил, что консультации еще продолжаются.
28 февраля на белорусско-украинской границе в районе реки Припять прошел первый раунд переговоров Украины и России.
В ходе часовых переговоров Киев настаивал на прекращении обстрелов на территории Украины и вывода российских войск. При этом Россия требовала признание Донецкой и Луганской "народных республик" в границах Донецкой и Луганской областей, денацификации Украины и закрепления нейтрального статуса страны.
Во время переговоров делегации двух стран определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. После чего стороны разъехались на консультации.
Украинскую делегацию на переговорах представляют:
В российскую делегацию вошли:
В 4:35 утра 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Украины. Таким образом, он фактически объявил войну Украине и в тот же день российские военнослужащие начали обстреливать украинские города.
В Украине сразу было введено военное положение, а во многих городах - комендантский час. В частности, в Киеве, который стал одной из самых горячих точек войны, комендантский час с запретом на выход на улицу ввели с вечера субботы до утра понедельника.
Уже пятые сутки украинские войска, добровольцы и мирные жители дают отпор российскому агрессору. К примеру, сегодня Харьков оккупанты обстреляли из "Градов".
По данный украинских властей, около 5300 российских военных убиты и ранены. При этом сотни человек находятся в плену. Российские солдаты единогласно заявляют, что они якобы не знали, что едут на войну в Украину. По их словам, их отправляли на "учения".