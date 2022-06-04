UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уже второй корабль с флагом РФ прибыл в мариупольский порт для кражи металла

Фото: уже второй корабль с флагом РФ прибыл в Мариупольский порт для кражи металла (t me)
Автор: Артем Горовенко

В акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом РФ. Оно швартуется под погрузку металлопроката.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом РФ", - заявил Андрющенко.

Как известно, недавно на федеральном российском канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта: как следует из сюжета, сначала они вывезут украинский металл, а затем наступит очередь зерна.

Ранее компания "Метинвест" заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича - всего около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМариуполь