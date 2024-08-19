Вторгнення України на територію Росії може змінити хід війни, – американський сенатор

Виступаючи в ефірі CBS, сенатор зазначив, що "130 000 росіян були змушені залишити свої домівки, і на даному етапі цього конфлікту, я думаю, українці зробили щось непередбачуване, що може справді змінити хід конфлікту".

Видання нагадує, що під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року існували побоювання, що у разі поширення війни на територію Росії може спалахнути регіональний або глобальний конфлікт. Однак війна за великим рахунком зайшла в глухий кут, поки українські війська не зайшли в Курську область РФ.

Ведуча запитала Келлі, чи влаштовує його те, що американська зброя зараз використовується на російській землі.

"Це моя позиція. Українці зазнали незаконного нападу з боку Володимира Путіна. …Він навмисно вбиває жінок, дітей, старих. Це було незаконне вторгнення. Це вторгнення, і я просто, давайте поки що охарактеризуємо його саме так. Я не думаю, що українці хочуть навмисно утримувати російську територію протягом тривалого часу, але це справді відкинуло Путіна назад", - відповів сенатор.

Він зазначив, що США мають продовжувати допомагати Україні зброєю.

За його словами, український наступ має навчити росіян, що диктатор Володимир Путін не є незрівнянним захисником, за якого він себе видавав.

"Він завжди намагався охарактеризувати себе як людину, яка збирається захищати Росію. Я думаю, що його громадяни бачать результати того, що він зробив в Україні, що тепер вони дещо піддаються ризику", - сказав Келлі.

Інша думка