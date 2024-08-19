Вторгнення України на територію Росії може змінити хід війни, – американський сенатор

Рішення України протистояти російській агресії, атакуючи саму Росію, може змінити те, як розгортається війна, вважає сенатор-демократ від Аризони Марк Келлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Виступаючи в ефірі CBS, сенатор зазначив, що "130 000 росіян були змушені залишити свої домівки, і на даному етапі цього конфлікту, я думаю, українці зробили щось непередбачуване, що може справді змінити хід конфлікту".
Видання нагадує, що під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року існували побоювання, що у разі поширення війни на територію Росії може спалахнути регіональний або глобальний конфлікт. Однак війна за великим рахунком зайшла в глухий кут, поки українські війська не зайшли в Курську область РФ.
Ведуча запитала Келлі, чи влаштовує його те, що американська зброя зараз використовується на російській землі.
"Це моя позиція. Українці зазнали незаконного нападу з боку Володимира Путіна. …Він навмисно вбиває жінок, дітей, старих. Це було незаконне вторгнення. Це вторгнення, і я просто, давайте поки що охарактеризуємо його саме так. Я не думаю, що українці хочуть навмисно утримувати російську територію протягом тривалого часу, але це справді відкинуло Путіна назад", - відповів сенатор.
Він зазначив, що США мають продовжувати допомагати Україні зброєю.
За його словами, український наступ має навчити росіян, що диктатор Володимир Путін не є незрівнянним захисником, за якого він себе видавав.
"Він завжди намагався охарактеризувати себе як людину, яка збирається захищати Росію. Я думаю, що його громадяни бачать результати того, що він зробив в Україні, що тепер вони дещо піддаються ризику", - сказав Келлі.
Водночас дослідники американського Інституту вивчення війни вважають, що масштаб війни не дозволяє розв'язати її в рамках однієї операції. Ані операція українців в Курській області Росії, ані наступ росіян на сході України не принесуть перемогу у війні, йдеться у звіті ISW за 17 серпня, повідомляє Голос Америки.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що оскільки Україна не може завдавати необмежених ударів західною далекобійною зброєю по території РФ, "є потреба за допомогою Збройних сил звільняти ці прикордонні території від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів".
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