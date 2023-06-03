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Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом Путіна, - посол США у Польщі

Фото: посол США у Польщі Марк Бжезінський (twitter.com/USAmbPoland)
Автор: Валерія Поліщук

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом російського диктатора. Серед іншого, це підкреслює вступ Фінляндії до НАТО.

Про це заявив посол США в Польщі Марк Бжезінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Що змінилося за останній тиждень, так це те, що НАТО розширилася таким чином, що це тільки підкреслює стратегічний провал рішення Путіна про вторгнення в Україну", - заявив він.

Бжезинський додав, що путінське вторгнення в Україну ніколи б не поліпшило майбутнє Росії.

"Те, що ми бачимо, - це посилений повний провал з боку Путіна щодо його рішення вторгнутися в Україну. І немає жодного способу, жодного способу, щоб війна Путіна в Україні поліпшила життя і майбутнє російського народу", - заявив посол.

Його заява повторює слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який відвідав Фінляндію напередодні. Блінкен також назвав війну Росії "стратегічним провалом", заявивши, що вона зменшила вплив та інтереси країни "на роки вперед".

Вступ Фінляндії до НАТО

Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО на початку квітня. Російське вторгнення змусило Фінляндію і Швецію відмовитися від нейтралітету і приєднатися до альянсу.

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