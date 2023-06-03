ua ru
Сб, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом Путіна, - посол США у Польщі

Новость на русском →
Субота 03 червня 2023 22:42
Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом Путіна, - посол США у Польщі Фото: посол США у Польщі Марк Бжезінський (twitter.com/USAmbPoland)
Автор: Валерія Поліщук

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом російського диктатора. Серед іншого, це підкреслює вступ Фінляндії до НАТО.

Про це заявив посол США в Польщі Марк Бжезінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Що змінилося за останній тиждень, так це те, що НАТО розширилася таким чином, що це тільки підкреслює стратегічний провал рішення Путіна про вторгнення в Україну", - заявив він.

Бжезинський додав, що путінське вторгнення в Україну ніколи б не поліпшило майбутнє Росії.

"Те, що ми бачимо, - це посилений повний провал з боку Путіна щодо його рішення вторгнутися в Україну. І немає жодного способу, жодного способу, щоб війна Путіна в Україні поліпшила життя і майбутнє російського народу", - заявив посол.

Його заява повторює слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який відвідав Фінляндію напередодні. Блінкен також назвав війну Росії "стратегічним провалом", заявивши, що вона зменшила вплив та інтереси країни "на роки вперед".

Вступ Фінляндії до НАТО

Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО на початку квітня. Російське вторгнення змусило Фінляндію і Швецію відмовитися від нейтралітету і приєднатися до альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
Нічний тариф. У чому особливості та як заощадити на сплаті за світло
Нічний тариф. У чому особливості та як заощадити на сплаті за світло
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області