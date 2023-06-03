Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом Путина, - посол США в Польше

Полномасштабное вторжение России в Украину стало стратегическим провалом российского диктатора. Среди прочего, это подчеркивает вступление Финляндии в НАТО.

Об этом заявил посол США в Польше Марк Бжезинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Что изменилось за последнюю неделю, так это то, что НАТО расширилась таким образом, что это только подчеркивает стратегический провал решения Путина о вторжении в Украину", - заявил он.

Бжезинский добавил, что путинское вторжение в Украину никогда бы не улучшило будущее России.

"То, что мы видим, - это усиленный полный провал со стороны Путина в отношении его решения вторгнуться в Украину. И нет никакого способа, никакого способа, чтобы война Путина в Украине улучшила жизнь и будущее российского народа", - заявил посол.

Его заявление повторяют слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который посетил Финляндию накануне. Блинкен также назвал войну России "стратегическим провалом", заявив, что она уменьшила влияние и интересы страны "на годы вперед".

Вступление Финляндии в НАТО

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в начале апреля. Российское вторжение заставило Финляндию и Швецию отказаться от нейтралитета и присоединиться к альянсу.

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