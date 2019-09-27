Вторая ракетка Украины прекратила сотрудничество со своим тренером

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в Twitter объявила о прекращении сотрудничества с бельгийским специалистом Оливье Женомом. Об этом она сообщила в Twitter.

С бельгийцем Ястремская работала на протяжении года, выиграв под его присмотром все свои три титула на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA) - в Гонконге в 2018 году, в Хуахине (Таиланд) и Страсбурге (Франция) в 2019. Также украинка вошла в топ-30 рейтинга.

"Сегодня я хотела бы официально объявить о том, что завершила сотрудничество с Оливье Женомом во время турнира в Осаке. Я хотела бы поблагодарить его за работу, вовлеченность и поддержку. Желаю ему успехов в будущем", - написала вторая ракетка Украины.

На последнем турнире в роле тренера Ястремской выступал ее отец.