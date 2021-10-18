Вторая осенняя презентация Apple: онлайн трансляция

Где смотреть презентацию

Как обычно, презентация начнется в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть ее можно на сайте apple.com, в приложении Apple TV или на официальном канале компании в YouTube.

Что сегодня может показать Apple

По информации инсайдеров, сегодня представят MacBook Pro на новом процессоре M1X. Ноутбук может получить экраны mini-LED с кадровой частотой 120 Гц, а также более узкие рамки дисплея. Ожидается, что будут представлены модели с экранами 14 и 16 дюймов.

Также могут представить обновленный компьютер Mac Mini с чипом M1X и беспроводные наушники AirPods, которые станут похожими на Pro-версию.