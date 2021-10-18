Вторая осенняя презентация Apple: онлайн трансляция

Американская компания Apple 18 октября проводит вторую осеннюю презентацию гаджетов. Ожидается, что сегодня будет представлен новый MacBook.
РБК-Украина следит за презентацией компании из Купертино.
Как обычно, презентация начнется в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть ее можно на сайте apple.com, в приложении Apple TV или на официальном канале компании в YouTube.
По информации инсайдеров, сегодня представят MacBook Pro на новом процессоре M1X. Ноутбук может получить экраны mini-LED с кадровой частотой 120 Гц, а также более узкие рамки дисплея. Ожидается, что будут представлены модели с экранами 14 и 16 дюймов.
Также могут представить обновленный компьютер Mac Mini с чипом M1X и беспроводные наушники AirPods, которые станут похожими на Pro-версию.
Напомним, ранее стало известно, что Apple сократит производство iPhone из-за нехватки чипов.