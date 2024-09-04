Втеча Дмитрука за кордон: суд відправив під варту одного з організаторів схеми

Справа Дмитрука

23 серпня нардеп Артем Дмитрук незаконно виїхав з України, перетнувши кордон з Молдовою в районі пункту пропуску "Павлівка". Він, зокрема, підозрюється у нападах на громадян.

Додамо, що наприкінці серпня суд заочно призначив запобіжний захід Дмитруку у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід застосують, коли нардеп опиниться на території України. Крім того, ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.

Пізніше, на початку вересня, ДБР розкрило схему й оголосило підозру трьом особам. За даними слідства, саме вони допомогли Дмитруку втекти з України. Їм повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

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