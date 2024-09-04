Втеча Дмитрука за кордон: суд відправив під варту одного з організаторів схеми

Суд Одеси відправив під варту одного з організаторів втечі нардепа Артема Дмитрука у Молдову. Він може внести заставу у 5 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
"Київський райсуд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваний має можливість внести заставу у 5 млн гривень.
Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного було затримано. Останній контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча.
Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.
23 серпня нардеп Артем Дмитрук незаконно виїхав з України, перетнувши кордон з Молдовою в районі пункту пропуску "Павлівка". Він, зокрема, підозрюється у нападах на громадян.
Додамо, що наприкінці серпня суд заочно призначив запобіжний захід Дмитруку у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід застосують, коли нардеп опиниться на території України. Крім того, ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.
Пізніше, на початку вересня, ДБР розкрило схему й оголосило підозру трьом особам. За даними слідства, саме вони допомогли Дмитруку втекти з України. Їм повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).
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