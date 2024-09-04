Побег Дмитрука за границу: суд отправил под стражу одного из организаторов схемы

Суд Одессы отправил под стражу одного из организаторов побега нардепа Артема Дмитрука в Молдову. Он может внести залог в 5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Двое, в том числе организатор, сбежали за пределы Украины, один был задержан. Последний контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей вблизи пограничного пункта, где проходил побег.

"Киевский райсуд города Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца одному из участников организации незаконной переправки нардепа через государственную границу", - говорится в сообщении.

Дело Дмитрука

23 августа нардеп Артем Дмитрук незаконно выехал из Украины, пересек границу с Молдовой в районе пункта пропуска "Павловка". Он, в частности, подозревается в нападениях на граждан.

Добавим, что в конце августа суд заочно назначил меру пресечения Дмитруку в виде содержания под стражей. Мера пресечения будет применена, когда нардеп окажется на территории Украины. Кроме того, ГБР объявило Дмитрука в международный розыск.

Позже, в начале сентября, ГБР раскрыло схему и объявило подозрение трем лицам. По данным следствия, именно они помогли Дмитруку бежать из Украины. Им сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

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