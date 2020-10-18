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В ВСУ зафиксировали вспышку коронавируса

Воскресенье 18 октября 2020 11:48
В ВСУ зафиксировали вспышку коронавируса
Фото коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

По состоянию на утро 18 октября в Вооруженных силах Украины выявили 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число летальных случаев достигло 13.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 13 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о последнем случае смерти военного от коронавируса.

Согласно информации, во время пребывания в отпуске военный обратился к семейному врачу по месту жительства и лечился амбулаторно. В связи с ухудшением состояния здоровья он был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Западного региона. На момент поступления состояние здоровья военного было тяжелое.

Как сообщается, всего в ВСУ на COVID-19 болеет 1082 человека. За период пандемии выздоровели 3220 человек. На изоляции находится 701 человек. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 54 человека.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 5231 новый случай коронавирусной болезни.

Также РБК-Украина писало, что больничные кровати в стране для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью уже заполнены на 62,3%.

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