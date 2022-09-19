ВСУ на юге нанесли удары командным пунктам и позициям ПВО оккупантов

Кроме того, удары нанесены по складам в Баштанском район, а также по месту сосредоточения вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, понтонной переправе в Херсонской области.

Потери врага за сутки:

29 оккупантов,

2 самоходных и 1 обычная 152 мм гаубица "Мста-С"

"Мста-Б",

командная машина управления истребительной авиацией

БМП-3,

2 склада боеприпасов.

В Черном море маневрирует 1 надводный ракетоноситель, держа наготове 8 "Калибров", его сопровождают 3 больших десантных корабля.

Напомним, ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. Враг терпит потери каждый день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .