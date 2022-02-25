В ВСУ призвали жителей некоторых областей сообщать о передвижениях оккупантов

Военные ВСУ предупредили жителей ряда областей Украины, что российские войска намерены укреплять свои силы, для чего планируют подтянуть боеприпасы и топливо в этих регионах.
Об этом ночью 25 февраля передали в Генеральном штабе ВСУ на странице в Facebook.
Речь идет о таких областях:
Так, жителей указанных регионов призвали информировать военных и местные власти о таких маневрах.
"Вероятно ночью рашисты будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами. Передавайте информацию о передвижении вражеской техники украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей! Только вместе победим!" - говорится в сообщении.
Ранее в ВСУ сообщили, что в Украине на нескольких направлениях идут активные бои, и военные отражают атаку российских оккупантов.
Напомним, за первые сутки российского вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили около 400 военных армии России.