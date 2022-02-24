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ВСУ ведут тяжелые бои, на некоторых направлениях силы России отброшены, - ОП

Автор: Анастасия Рокитна

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сделал заявление о нападении России на Украину. ВСУ ведут тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг советника руководителя ОП.

По его словам, важно, чтобы страна сохраняла спокойствие.

"ВСУ ведут тяжелые бои, но ведут. На некоторых направлениях ВС РФ отброшены, хоть и есть потери", - заявил Подоляк.

Напомним, Россия начала вторжение в Украину с Крыма.

Верховный главнокомандующий ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ военным наносить максимальные потери противнику.

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