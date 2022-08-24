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ВСУ уничтожили на юге склад боеприпасов, живую силу и технику оккупантов

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Херсонская область, Среда 24 августа 2022 03:36
ВСУ уничтожили на юге склад боеприпасов, живую силу и технику оккупантов Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили склад боеприпасов, 13 захватчиков и военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В течение дня позициям ВСУ враг нанес 10 авиационных ударов. Без потерь.

Авиация ВСУ три раза ударила по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином.

"Уже традиционно уничтожен склад боеприпасов. На этот раз в Нововоскресенском. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

ВСУ также уничтожили одну российскую гаубицу "Мста-С" и три единицы бронированной техники.

Корабельная группировка вражеского флота уменьшена до 10 единиц. Среди них 4️ ракетоносителя, один из которых подводный, снаряженные 28 ракетами типа "Калибр".

Напомним, во вторник, 23 августа, украинские военные "приземлили" еще пять вражеских беспилотников.

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