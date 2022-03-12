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ВСУ уничтожили российский мотострелковый полк из Брянской области

Автор: Артем Горовенко

В ходе войны России против Украины украинская армия полностью уничтожила мотострелковый полк из Брянской области. Речь идет о 488-м мотострелковом полке, который дислоцируется в городе Клинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука

"В/ч 12721 488-й полк (г. Клинцы, Брянская обл.) уничтожен полностью. Слава ВСУ", - сообщил он.

Отметим, этот полк входит в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ.

Напомним, сегодня в Киеве на Подоле сбили беспилотник, в результате взрыва началось возгорание в здании "Ощадбанка".

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