ВСУ уничтожили отряд российского ОМОНа: 12 погибших и много раненых

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины наносят противнику потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия, а западная артиллерия помогает держать в напряжении россиян в тылу.

"За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов только на Луганщине. Много успешных попаданий и на Донетчине, что не позволяет врагу атаковать интенсивнее. Скажу больше - каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть", - сообщил Гайдай.

В частности, вчера в Кадиевке разрушениям подверглось помещение, где находились российские военные. Потери уточняются.

"А вблизи Лисичанска наши артиллеристы накрыли огнем российских оккупантов, которые только что прибыли на ротацию. А именно, отряд Сахалинского ОМОНа, который по приказу Кремля прибыл на войну в Украину. Уничтожено по меньшей мере 12 спецназовцев врага. Многие россияне ранены", - рассказал Гайдай.

Впрочем, по его словам, оккупанты продолжают применять штурмовую и армейскую авиацию, продолжают ракетный и артиллерийский террор мирного населения.

Так, вчера в течение суток они нанесли четыре ракетных и один авиаудар.

Кроме того, оккупанты усилили давление в районе Верхнекаменского, однако ответным огнем ВСУ заставили их отойти и "недосчитаться личного состава".

По другим населенным пунктам россияне вели неприцельные, но многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы.

Напомним, как вчера сообщал глава области, во временно оккупированном Лисичанске был уничтожен штаб российского полка и ликвидировано 50 военных.

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