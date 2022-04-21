UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии в Попасной, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии в Попасной (Луганской области). Всего Россия могла привлечь до 500 таких бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью серкетаря СНБО Алексея Данилова для "Радио НВ".

По его словам, в последнее время на фронте появляются ливийцы и сирийцы - так называемые наемники.

"У нас есть на сегодня фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области. Сложно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия. И война, должно быть, другая. Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели", - отметил Данилов.

Он добавил, что отряд был небольшим, примерно 20-25 человек. По его мнению, всего Россия могла привлечь на войну против Украины до 300-500 таких наемников.

Напомним, ранее Данилов заявил, что битва за Донбасс может быть не последней в российско-украинской войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОПопаснаяАлексей Данилов