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ВСУ уничтожили колонну российской техники возле Тростянца

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Сумская область , Пятница 18 марта 2022 17:23
ВСУ уничтожили колонну российской техники возле Тростянца Фото: ВСУ уничтожили колонну российской техники возле Тростянца (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику оккупанта. Возле Тростянца (Сумская область) ликвидирована вражеская колонна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

"Возле Тростянца Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники", - говорится в сообщении.

Фото: ВСУ уничтожили колонну российской техники возле Тростянца (фото facebook.com/UkrainianLandForces)

Напомним, украинские военные нашли брошенную самоходную артиллерийскую установку (САУ) российских войск. САУ полностью снаряжена, но без топлива.

Добавим, сегодня в степях между Херсонской и Николаевской областями подразделения Вооруженных сил Украины захватили российский танк.

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