ВСУ уничтожили два российских вертолета Ми-8
Вооруженные Силы Украины сбили российский вертолет Ми-8. Отмечается, когда за вражеским экипажем прилетел другой вертолет, то украинские воины его уничтожили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
В частности, украинским военным в уничтожении вертолета помог переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.
"Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен нашими боевыми побратимами из подразделения морской пехоты", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что десантники ВСУ сбили штурмовик Су-25 и беспилотник врага.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 57-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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