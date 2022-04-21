ВСУ уничтожили два российских вертолета Ми-8

Вооруженные Силы Украины сбили российский вертолет Ми-8. Отмечается, когда за вражеским экипажем прилетел другой вертолет, то украинские воины его уничтожили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен нашими боевыми побратимами из подразделения морской пехоты", - говорится в сообщении.

В частности, украинским военным в уничтожении вертолета помог переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

Ранее мы сообщали, что десантники ВСУ сбили штурмовик Су-25 и беспилотник врага.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 57-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!