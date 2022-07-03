UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили базу оккупантов в Мелитополе, нанеся более 30 ударов

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова во время видеообращения.

"Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз рашистов в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе", - рассказал Федоров.

Он также отметил, что ожидается большой поток мелитопольцев на эвакуацию.

"Наша задача помочь разместиться людям, которые хотят выехать в Запорожье", - подчеркнул мэр.

Также, по его словам, вчера благодаря силам сопротивления бронепоезд оккупантов с боеприпасами сошел с рельсов.

"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было!"- опровергает Федоров.

Напомним, сегодня российские СМИ распространяли информацию, что во временно оккупированном Мелитополе ночью прогремели взрывы. Впоследствии в районе Авиагородка был виден столб дыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольВойна России против Украины