ВСУ уничтожили базу оккупантов в Мелитополе, нанеся более 30 ударов

"Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз рашистов в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе", - рассказал Федоров.

Он также отметил, что ожидается большой поток мелитопольцев на эвакуацию.

"Наша задача помочь разместиться людям, которые хотят выехать в Запорожье", - подчеркнул мэр.

Также, по его словам, вчера благодаря силам сопротивления бронепоезд оккупантов с боеприпасами сошел с рельсов.

"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было!"- опровергает Федоров.

Напомним, сегодня российские СМИ распространяли информацию, что во временно оккупированном Мелитополе ночью прогремели взрывы. Впоследствии в районе Авиагородка был виден столб дыма.

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