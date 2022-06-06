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Опубликована карта боевых действий в Украине на сегодня: что изменилось

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Украина, Понедельник 06 июня 2022 16:20
Опубликована карта боевых действий в Украине на сегодня: что изменилось Фото: ВСУ (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство обороны Британии каждый день публикует карту боевых действий в Украине. Понедельник, 6 июня, не стал исключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter британского ведомства.

Согласно карте на 6 июня, по сравнению с предыдущим днем картина боевых действий не изменилась. Украинские военные продолжают контратаковать на Херсонском, Харьковском, Изюмском, Запорожском направлениях. Также за последние сутки ВСУ контратаковали оккупантов в Северодонецке. Больше всего сил оккупантов продолжает сосредотачиваться на Изюмском, Луганском и Донецком направлениях.

Как сообщалось ранее, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что командующий армией РФ получил две задачи - до 10 июня захватить Северодонецк и трассу "Лисичанск - Бахмут".

Также на Лиманском направлении враг не прекращает штурмовать украинские позиции и населенные пункты. Во время одного из таких наступлений россияне понесли значительные потери в живой силе и технике.

При этом оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем, у врага недостаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.

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