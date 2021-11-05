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ВСУ спустя 10 дней подтвердили заход в Старомарьевку. Помогали доставить уголь

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинские военные помогли гуманитарной миссии доставить жителям Старомарьевки уголь для отопления. Они охраняли представителей благотворительной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 93 ОМБр "Холодный Яр".

Военные подчеркнули, что жители села Старомарьевка, которое находится на неподконтрольной Украине территории, смогли получить уголь для отопления. Его предоставил Красный крест.

"Ранее сторона-агрессор в течение 1,5 месяца блокировала международным гуманитарным организациям доступ к жителям Старомарьевки", - уточнили в бригаде.

Оказать гуманитарную и медицинскую помощь жителям села решила рабочая группа Мирненской военно-гражданской администрации. Инициативу поддержало руководство 93 бригады "Холодный Яр", обеспечив ее охраной.

"Это привело к массированным обстрелам Гранитного со стороны российских наемников, в результате которых погиб военнослужащий бригады Георгий Халиков, были повреждены дома местных жителей, гражданская инфраструктура и камера ОБСЕ", - отметили военные.

Однако боевики предоставили возможность доставить уголь жителям села только после огласки ситуации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что ВСУ опровергло возвращение украинскими военнослужащими села Старомарьевка.

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