ВСУ спустя 10 дней подтвердили заход в Старомарьевку. Помогали доставить уголь

Военные подчеркнули, что жители села Старомарьевка, которое находится на неподконтрольной Украине территории, смогли получить уголь для отопления. Его предоставил Красный крест.

"Ранее сторона-агрессор в течение 1,5 месяца блокировала международным гуманитарным организациям доступ к жителям Старомарьевки", - уточнили в бригаде.

Оказать гуманитарную и медицинскую помощь жителям села решила рабочая группа Мирненской военно-гражданской администрации. Инициативу поддержало руководство 93 бригады "Холодный Яр", обеспечив ее охраной.

"Это привело к массированным обстрелам Гранитного со стороны российских наемников, в результате которых погиб военнослужащий бригады Георгий Халиков, были повреждены дома местных жителей, гражданская инфраструктура и камера ОБСЕ", - отметили военные.

Однако боевики предоставили возможность доставить уголь жителям села только после огласки ситуации.