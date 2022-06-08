UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ сдерживают россиян в Северодонецке и возле Тошковки: что сейчас в Луганской области

Фото: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на 8 июня украинские военные держат оборону в Северодонецке Луганской области. Также ВСУ дали отпор врагу вблизи Тошковки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Враг также пытался продвинуться на направлении Устиновки, однако наши защитники отбили оккупантов.

При этом он отметил, сейчас опасно и в Лисичанске, именно на одной из центральных улиц города вчера после артиллерийского обстрела погиб местный житель, а раненую женщину госпитализировали сразу в Черновцы.

Кроме того, повреждены несколько многоэтажек. Однако больше всего разрушений, которые зафиксированы на текущий час, во Врубовке и Золотом - там повреждены 25 домов.

По словам Гайдая, из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку.

Последний обстрел многопрофильной больницы был осуществлен из артиллерии калибром 240 мм, а на днях оккупанты разрушили здание местной станции скорой помощи.

Гайдай отметил, что за прошедшее было отбито 11 атак врага, уничтожено три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника, а ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, по данным британской разведки, российская армия продолжает предпринимать попытки атаковать Северодонецк с трех направлений, но ей не удалось значительно продвинулась вперед за последние 24 часа.

При этом в Генштабе также отчитываются, что российские войска на Донбассе пытаются штурмовать Славянск и Северодонецк, однако успехов не имеют. Оккупанты также усилили обстрелы под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскСеверодонецк