ВСУ сдерживают россиян в Северодонецке и возле Тошковки: что сейчас в Луганской области

Враг также пытался продвинуться на направлении Устиновки, однако наши защитники отбили оккупантов.

При этом он отметил, сейчас опасно и в Лисичанске, именно на одной из центральных улиц города вчера после артиллерийского обстрела погиб местный житель, а раненую женщину госпитализировали сразу в Черновцы.

Кроме того, повреждены несколько многоэтажек. Однако больше всего разрушений, которые зафиксированы на текущий час, во Врубовке и Золотом - там повреждены 25 домов.

По словам Гайдая, из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку.

Последний обстрел многопрофильной больницы был осуществлен из артиллерии калибром 240 мм, а на днях оккупанты разрушили здание местной станции скорой помощи.

Гайдай отметил, что за прошедшее было отбито 11 атак врага, уничтожено три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника, а ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, по данным британской разведки, российская армия продолжает предпринимать попытки атаковать Северодонецк с трех направлений, но ей не удалось значительно продвинулась вперед за последние 24 часа.

При этом в Генштабе также отчитываются, что российские войска на Донбассе пытаются штурмовать Славянск и Северодонецк, однако успехов не имеют. Оккупанты также усилили обстрелы под Бахмутом.

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