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ВСУ сбили российский беспилотник в Днепропетровской области

Фото: начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (facebook com Valentyn Reznichenko)
Автор: Александр Мороз

Вооруженные силы Украины сбили очередной российский беспилотник в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Победная вечерняя новость. Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Это уже десятый разведчик агрессора, уничтоженный в небе над нашей областью. Предварительно, его обломки упали в поле", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Николаевской области был сбит российский беспилотник, стоимость которого достигает 7 млн долларов.

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Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины