В ВСУ рассказали о сбитой за день вражеской авиации, и получении ЗРК С-300
Украинские зенитные ракетные войска за день поразили три воздушные цели российских оккупантов. Также было подтверждено уничтожение накануне ударного беспилотника противника. Наши Воздушные Силы скоро смогут задействовать ЗРК С-300, переданный западными странами-партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.
"8 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один вертолет. Кроме того, есть информация из операции Объединенных сил об уничтожении еще одного вертолета рашистов", - говорится в сообщении.
Также в ВСУ поделились хорошими новостями о результатах боевой работы в минувший четверг, 7 апреля, и рассказали о сбитии новейшего ударного российского беспилотника "Орион".
"8 апреля Воздушные Силы наконец-то получают первую помощь от стран-партнеров НАТО - зенитный ракетный комплекс С-300, который в ближайшее время станет на вооружение Воздушных Сил", - сообщили военные.
В ВС добавили, что ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по войскам РФ.
Ранее сообщалось, что Чехия отправила в Украину танки, реактивные системы залпового огня (РСЗО), гаубицы и БМП в рамках военных поставок.
Напомним также, что США передадут Украине 12 тысяч противотанковых и 1,4 тысячи зенитных комплексов, сотни беспилотников-камикадзе и другое оружие.
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