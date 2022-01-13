ВСУ провели провели тренировку по противовоздушной обороне около Крыма
Украинские подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Юг" провели тренировку в Херсонской области. Для тренировки использовали расчеты зенитных ракетных комплексов 9А33 БМ3 "Оса-АКМ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
По словам офицера группировки войск "Юг", среди потенциальных целей этого комплекса - вражеские беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника врага.
"ЗРК "Оса-АКМ" имеет хорошую проходимость и может преодолевать водные препятствия вплавь и имеет высокие огневые возможности и позволяет уничтожать разные цели, на расстоянии до 10 километров, при этом цель можно обнаружить на отдалении до 45 километров. Поэтому именно для этого мы тренируем личный состав подразделений противовоздушной обороны, потому что должны быть готовы к любым возможным действиям противника на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым", - отметил офицер.
Напомним, в Украине продолжается процесс формирования Сил территориальной обороны. Инструкции по вступлению в ряды территориальной обороны скоро появятся, но желающие уже сегодня могут обратиться в центры комплектования.