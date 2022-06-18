"ВСУ потеряли Запорожье". В Кремле придумали новый фейк о войне в Украине
Центр противодействия дезинформации собрал ТОП главных "новостей" с временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ЦПД в Telegram.
"Враг распространяет фейковые газеты, где россияне фабрикуют заявления Залужного и Арестовича о якобы "потере Запорожья" и отчаянии среди военных", - рассказали в СНБО.
Кроме того, так называемые власти Запорожья обвиняют Киев в геноциде Крыма.
"В Херсоне оккупанты заселяются в жилье украинцев и усиливают принудительную паспортизацию", - говорится в сообщении. Паспорта оккупанты оформляют для депортированных украинцев и во временно оккупированном Сорокино в Луганской области, а в Мариуполе захватчики отправляют людей за справками в фильтрационные лагеря. Проблема с водой в городе так и не решена.
"В больнице Волчанска людям отказали в помощи и выгнали на улицу. Это помещение заполняют ранеными россиянами, а врачей заставляют работать на оккупантов", - добавляют в Центре.
Как сообщалось, российские пропагандисты создают фейки, с помощью которых пытаются дискредитировать украинских искателей убежища в ЕС.
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