"ЗСУ втратили Запоріжжя". В Кремлі вигадали новий фейк про війну в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЦПД в Telegram.

"Ворог поширює фейкові газети, де росіяни фабрикують заяви Залужного та Арестовича про начебто "втрату Запоріжжя" та розпач серед військових", - розповіли в РНБО.

Крім того, так звана влада Запоріжжя звинувачує Київ в геноциді Криму.

"У Херсоні окупанти заселяються у житло українців та посилюють примусову паспортизацію", - йдеться в повідомленні. Паспорти окупанти оформлюють для депортованих українців і у тимчасово окупованому Сорокіному в Луганській області, а в Маріуполі загарбники відправляють людей за довідками до фільтраційних таборів. Проблему з водою в місті так і не вирішено.

"В лікарні Вовчанська людям відмовили у допомозі й вигнали на вулицю. Це приміщення заповнюють пораненими росіянами, а лікарів змушують працювати на окупантів", - додають в Центрі.