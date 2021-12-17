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ВСУ получили партию модернизированных и отремонтированных танков и БМП

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Украина, Пятница 17 декабря 2021 10:12
ВСУ получили партию модернизированных и отремонтированных танков и БМП Фото: ВСУ получили партию модернизированных и отремонтированных танков и БМП (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Ольга Белей

Вооруженные силы Украины получили от украинских бронетанковых заводов партию модернизированных и отремонтированных боевых машин. Украинские заводы в случае необходимости готовы увеличить объемы производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Львовский бронетанковый завод сообщил о передаче Вооруженным силам Украины модернизированных танков Т-64 и капитально отремонтированных БМП-1. В свою очередь Житомирский бронетанковый завод заявил об отгрузке армейцам партии отремонтированных и модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" украинские заводы в случае острой необходимости готовы увеличить объемы производства вооружения и военной техники для нужд ВС Украины.

Напомним, 15 декабря, Кабмин перераспределил 333 млн 188 тысяч гривен на закупку вооружения и военной техники. В частности авансирование закупки комплекса 360МЦ ("Нептун").

Средства высвободились из-за невыполнения мероприятий по строительству жилья для военнослужащих ВСУ в 2021 году, в результате чего возникла необходимость перераспределения финансового ресурса.

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