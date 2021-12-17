ВСУ получили партию модернизированных и отремонтированных танков и БМП
Вооруженные силы Украины получили от украинских бронетанковых заводов партию модернизированных и отремонтированных боевых машин. Украинские заводы в случае необходимости готовы увеличить объемы производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Львовский бронетанковый завод сообщил о передаче Вооруженным силам Украины модернизированных танков Т-64 и капитально отремонтированных БМП-1. В свою очередь Житомирский бронетанковый завод заявил об отгрузке армейцам партии отремонтированных и модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2", - говорится в сообщении.
Кроме того, по словам генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" украинские заводы в случае острой необходимости готовы увеличить объемы производства вооружения и военной техники для нужд ВС Украины.
Напомним, 15 декабря, Кабмин перераспределил 333 млн 188 тысяч гривен на закупку вооружения и военной техники. В частности авансирование закупки комплекса 360МЦ ("Нептун").
Средства высвободились из-за невыполнения мероприятий по строительству жилья для военнослужащих ВСУ в 2021 году, в результате чего возникла необходимость перераспределения финансового ресурса.