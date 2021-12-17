ВСУ получили партию модернизированных и отремонтированных танков и БМП

Вооруженные силы Украины получили от украинских бронетанковых заводов партию модернизированных и отремонтированных боевых машин. Украинские заводы в случае необходимости готовы увеличить объемы производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Львовский бронетанковый завод сообщил о передаче Вооруженным силам Украины модернизированных танков Т-64 и капитально отремонтированных БМП-1. В свою очередь Житомирский бронетанковый завод заявил об отгрузке армейцам партии отремонтированных и модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" украинские заводы в случае острой необходимости готовы увеличить объемы производства вооружения и военной техники для нужд ВС Украины.