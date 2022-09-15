ВСУ получили еще одну машину для фронта при содействии Favbet Foundation

Подразделение ВСУ получило транспорт на прошлой неделе. Сейчас авто уже на передовой, помогает защитникам Украины выполнять боевые задачи.

С начала войны при поддержке фонда Favbet Foundation ВСУ получили уже 16 автомобилей для выполнения заданий на передовой.

После того как автомобиль доставляется в Украину, он проходит ТО, ремонтируется точечно при необходимости, красится.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.