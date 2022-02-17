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В ВСУ отреагировали на понтонный мост у границы в Беларуси: провокация и игра мышцами

Автор: Наталья Скороход

В ВСУ отреагировали на понтонный мост на границе в Беларуси. Ситуацию прокомментировал командующий ООС, генерал-летенант ВСУ Александр Павлюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Александра Павлюка в передаче "Право на власть".

По его словам, возведение понтонного моста на границе в Беларуси, является не более, чем провокацией и игрой мышцами.

"Очередная провокация и игра мышцами. Больше в том направлении (белорусском - ред.) ничего не вижу", - сказал Павлюк.

Добавим, что по информации CNN, понтонный мост через реку Припять уже демонтирован. Он исчез буквально за одну ночь.

Напомним, что в Беларуси развернули понтонный мост через реку Припять. Он появился недалеко от границы с Украиной и был возведен очень быстро.

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