В ВСУ отреагировали на понтонный мост у границы в Беларуси: провокация и игра мышцами

По его словам, возведение понтонного моста на границе в Беларуси, является не более, чем провокацией и игрой мышцами.

"Очередная провокация и игра мышцами. Больше в том направлении (белорусском - ред.) ничего не вижу", - сказал Павлюк.

Добавим, что по информации CNN, понтонный мост через реку Припять уже демонтирован. Он исчез буквально за одну ночь.