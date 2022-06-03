ВСУ отразили штурм под Северодонецком, в центре города идут бои

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры. ВСУ отразили попытку штурма, в центре города идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В частности, обстрелы со стороны оккупантов велись в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины.

"В районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции. В центральной части Северодонецка продолжаются бои", - говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что украинские войска контролируют всего лишь пятую часть города.

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