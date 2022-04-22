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ВСУ отразили попытки наступления российских войск под Харьковом, - Генштаб

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Киев, Пятница 22 апреля 2022 18:36
ВСУ отразили попытки наступления российских войск под Харьковом, - Генштаб Фото: украинские военные отразили две попытки наступления оккупантов под Харьковом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили атаки противника под Харьковом. В районе Изюма оккупанты проводят воздушную разведку позиций украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Изюмском направлении противник проводит воздушную разведку. Враг пытается определить возможные направления наступления.

Кроме того, оккупанты стремятся улучить свое тактическое положение под Харьковом. Противник предпринимал попытки наступать в направлении населенных пунктов Заводы и Дибровное. Украинские военные отразили все атаки.

Напомним, Харьковская областная военная администрация не ожидает массированной атаки на город. Однако оккупанты готовят провокации в период пасхальных праздников.

Отметим, сегодня, 22 апреля, оккупанты обстреляли поселок Коротич под Харьковом. В результате удара один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

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