ВСУ отбросили врага под Северодонецком и пресекли разведку боем под Лиманом: сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня в вооруженных силах республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

На Северском направлении подразделения противника продолжают демонстрационные мероприятия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях недопущения продвижения наших войск продолжает минирование местности.

На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения проведения контрнаступления наших войск производит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.

На Лиманском направлении противник предпринял попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имел, отошел.

На Северодонецком направлении наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники откинули оккупантов.

В Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52.

В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск и недопущения переброски резервов Сил обороны на другие направления противник оказывал интенсивное огневое влияние по позициям наших подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный - по населенному пункту Курахово.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.

На Бессарабском направлении без существенных перемен.

За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника.

Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106 и 76 воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях возвращают из Луганской области на территорию России.

Напомним, оккупанты выбрали три направления, на которые бросили больше сил, чтобы захватить Донбасс. На этой неделе постараются дойти до Славянска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.