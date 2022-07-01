ЗСУ відбили спробу розвідки боєм під Лисичанськом: ситуація на фронтах

Українські військові протягом 1 липня 2022 року перебувають під щільним артилерійським вогнем противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України окупанти тримають в Чорному морі два носії високоточної зброї.

Тривають обстріли в районах населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ , степів, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка.

Противник обстрілював з артилерії різних калібрів і танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гореве, Гірське, Староукраїнка, Залізничне та Мар'їнка.

Спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно і грамотно відбили . Окупанти відійшли.

Авіаційні удари були зафіксовані біля Клинового і Покровського.

Окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчеярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина.

Російські війська обороняють раніше зайняті рубежі, проводять перегрупування, намагаються поліпшити тактичне становище. Ведуть артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов'янська, Нікольського та Богородичного.

Противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, розсадник, Базаліївка та Прудянка.

Противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Грем'яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське Сумської області.

Нагадаємо, згідно з актуальною картою бойових дій від британської розвідки, українські війська атакують на двох напрямках, але окупанти продовжують наступати на Лисичанськ.

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