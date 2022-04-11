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ВСУ отбили атаку под Золотым. Оккупанты обстреляли каждый город Луганской области, - глава ОВА

Фото: разбитая военная техника российских оккупантов (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные отбили атаку российских оккупантов под Золотым в Луганской области, в которой практически каждый город подвергся вражеским обстрелам. Так, после нынешнего неудачного штурма, противник отошел и принялся наносить удары по жилым домам.

Об этом 11 апреля сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"В нашей области не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда - целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья. Россияне штурмовали район Золотого - отошли и начали палить по домам", - пишет чиновник в Telegram.

Глава ОВА отметил, что получили повреждения многоэтажки и частные дома в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Кременной.

Кроме того, на Кременщине в результате вражеских обстрелов загорелись несколько гектаров сухой травы.

Также из-за атак рашистов в Северодонецке были разрушены частная клиника и школа, а в Золотом - спортивный объект.

Что касается боевых действий в Луганской и Донецкой областях, то на фронте украинские военные отбили 4 атаки российских войск, проинформировал Гайдай. В результате у врага были уничтожены 5 танков, 8 единиц бронированной техники, 6 военных автомобилей и 8 артиллерийских систем.

Кроме того, подразделения ПВО ВСУ сбили вражеских 3 вертолета и 2 беспилотника.

Ранее сообщалось, что 10 апреля войска РФ обстреляли в Северодонецке школу и две жилые многоэтажки, в результате произошли пожары.

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