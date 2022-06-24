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ВСУ отбили атаку на Лисичанск, но россияне зашли в Николаевку, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Украинским защитникам удалось отбить атаку на Лисичанск Луганской области. Тем временем враг смог оккупировать Николаевку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, в Лисичанске найдены тела двух погибших, а раненый мужчина госпитализирован в Черновцы.

"Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения российская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке", - сообщил Гайдай.

Он рассказал, что в Северодонецке оккупанты повредили территорию "Азот" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста.

"Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окружающие села", - отметил Гайдай.

Также, вчера и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия.

При этом ВСУ смогли успешно отразить наступление врага в районе Боровского.

"Кроме того, наши воины отбили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить. Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось захватить Николаевку", - заключил Гайдай.

Напомним, по данным Генштаба, российские войска усилили наступление в Луганской области. Оккупанты применяют танки и авиацию.

Также мы писали, что россияне захватили Тошковку Луганской области и пытаются окружить украинские войска в районе трассы Лисичанск - Бахмут.

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