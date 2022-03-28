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ВСУ освободит временно оккупированные города, но нужна помощь, - Буданов

Фото: Кирилл Буданов (gur.mil.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы освободят временно оккупированные российскими войсками территории Украины. Однако для этого необходима помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Coffee or die.

"Мы стоим и можем долго стоять. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины. Но нам нужна помощь. Нам нужны серьезные системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские системы калибра 155 мм и более, а также боевая авиация", - заявил Буданов.

При этом он подчеркнул, что Украине нужны самолеты пятого поколения.

"Нам не нужны устаревшие самолеты четвертого поколения. У нашего врага - большая часть боевой авиации четвертого поколения плюс. Наши пилоты, используя устаревшие самолеты, уничтожают более современную авиацию врага и способны овладеть самолетами пятого поколения. Я не сомневаюсь в мастерстве украинских летчиков", - добавил Буданов.

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