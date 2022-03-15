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ВСУ остановили агрессора и переходят в контрнаступление на определенных направлениях, - Залужный

Автор: Мария Кучерявец

Вооруженные Силы Украины остановили российского оккупанта. На определенных направлениях наши военные переходят в контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

"20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление", - написал Залужный.

Он отметил, что украинская армия несет потери, однако они в несколько раз меньше потерь врага.

"К большому сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценна. Сочувствую семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого собрата и сестры, за мирных украинцев, за наших детей", - добавил Залужный.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что за 19 дней Россия получила убитых больше, чем за две войны в Чечне.

Война РФ против Украины длится 20 сутки. Детали о ситуации в стране читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйВойна России против Украины