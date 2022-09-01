В ВСУ объяснили, почему не афишируют освобождение населенных пунктов на юге Украины

Военные не афишируют информацию об освобождении населенных пунктов на юге Украины, поскольку это может навредить мирному населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк во время брифинга.

"Мы не оглашаем освобожденные населенные пункты именно с гуманитарной целью, потому что такие населенные пункты сразу оказываются под авиационными, артударами врага. Это надо осознать всем и не поспешить с этой информацией", - заявила Гуменюк.

Она добавила, что информацию об освобождении можно объявлять, когда украинские защитники продвинутся и "зачистят" населенные пункты от оккупантов.

"Только после того, как населенные пункты будут освобождены от врага, зачищены от остатков оккупантов, и наши войска продвинутся настолько, чтобы обезопасить мирных жителей, которые там остались. Только после этого может быть оглашение высвобождения населенных пунктов. Раньше - это просто очень большая, а может быть и роковая ошибка", - подчеркнула спикер.