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ВСУ нанесли ракетный удар по троллейбусному депо Алчевска, где разместились оккупанты

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Воскресенье 17 июля 2022 11:11
ВСУ нанесли ракетный удар по троллейбусному депо Алчевска, где разместились оккупанты Фото: ВСУ уничтожили троллейбусное депо в Алчевске, в котором была база оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по троллейбусному депо в оккупированном Алчевске Луганской области. Там размещался личный состав оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Стратком ВСУ в Telegram.

"Ракетка прилетела как раз когда бухие "асвабадители" под утро улеглись и только начали видеть розовые сны", - говорится в сообщении.

По данным российских СМИ, ракетный удар был нанесен по "складам минеральных удобрений".

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты совершают попытки оккупации Луганской области, но украинские воины успешно отбивают атаки.

Кроме того, 14 июля, в центре Северодонецка подорвался автомобиль с вражескими войсками. В результате шесть оккупантов получили ранения.

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