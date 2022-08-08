ВСУ накрыли позиции оккупантов под Херсоном: удары пришлись по мостам и переправам

Вооруженные силы Украины ночью 8 августа нанесли новый удар по мостам и переправам в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"Вот так ночка для оккупантов в Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге ВСУ нанесли три удара по скоплению вражеского вооружения и техники, а также по опорному пункту в Херсонском районе и еще одному опорному пункту в Бериславском.

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