ВСУ начнут внедрение дорожных карт НАТО в январе

Вооруженные силы Украины в январе начнут внедрение дорожных карт перехода на стандарты НАТО. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, дорожные карты были согласованы и поддержаны Североатлантическим альянсом. Всего они содержат несколько сотен стандартов НАТО.

"В Брюсселе у нас были системные встречи, на которых мы договорились о дорожных картах перехода на стандарты Альянса. Первые дорожные карты уже будут в январе, потому что стандартов там несколько сотен", - сообщил Загороднюк.

Министр обороны отметил, что дорожная карта будет применяться отдельно по видам и родам войск, так как их состояние находится на разом уровне.

"В некоторых оно такое, что можно уже завтра сертификацию проходить, в некоторых ее уже прошли, например, в Силах специальных операций, а в некоторых - необходимо строить все с самого начала", - сказал Загороднюк.

Также он заявил, что Военно-морские силы Украины на данный момент фактически отвечают критериям НАТО, поскольку большинство персонала проходили службу и обучения в структурах Альянса.

Напомним, 12 декабря Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническом сотрудничеству. Документ был подписан в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на 28-м заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству (СРГО).

Также РБК-Украина писало, что Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом.