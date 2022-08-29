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ВСУ начали операции по "формированию" на юге, чтобы подготовить почву для контрнаступления, - CNN

Фото: ВСУ начали операции по "формированию" на юге, чтобы подготовить почву для контрнаступления (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины начали операцию по "формированию" на юге страны, чтобы подготовить поле боя для значительного украинского контрнаступления

Об этом заявили два высокопоставленных американских чиновника, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Формирующие операции являются стандартной военной практикой перед наступлением и включают нанесение ударов по системам вооружения, командованию и управлению, складам боеприпасов и другим целям, чтобы подготовить поле боя для запланированных наступлений.

По словам чиновников, которые были ознакомлены с разведывательной информацией, США считают, что долгожданное контрнаступление будет включать в себя сочетание воздушных и наземных операций.

По словам высокопоставленного американского чиновника, планы появились после того, как война России в Украине перевалила за шестимесячный рубеж, при этом американские оценки показывают, что Россия смогла перебросить на фронт меньше подразделений, чем предполагалось изначально.

По словам чиновника, многие из существующих подразделений - которые Россия организует в боевые тактические группы (БТГ), состоящие из пехоты, танков, артиллерии и ПВО - развернуты ниже штатной численности, а некоторые даже в два раза меньше.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном.

Кроме того, украинские военные начали бои за Херсон.

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