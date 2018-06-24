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ВСУ начали испытания роботизированного наблюдательно-огневого комплекса "Охотник"

НовостиПолитика    24.06.2018 - 15:59
Фото: наблюдательно-огневой комплекс "Охотник" (facebook.com)
Фото: наблюдательно-огневой комплекс "Охотник" (facebook.com)

После испытаний комплекс будет принят на вооружение украинской армией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают роботизированный наблюдательно-огневой комплекс "Охотник". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительственного пртала.

Как сообщается, во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи.

Разработчики отмечают, что "Охотник" может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки и тому подобное.

"После испытаний комплекс будет принят на вооружение украинской армией и усилит нашу оборону против агрессора", - говорится в сообщении.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины получили сертификаты на радиолокационные станции, изготовленные на научно-производственном комплексе "Искра".

 

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Теги публикации: Вооруженные силы Украины, украинская армия, полигон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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