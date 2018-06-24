ВСУ начали испытания роботизированного наблюдательно-огневого комплекса "Охотник"

После испытаний комплекс будет принят на вооружение украинской армией
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают роботизированный наблюдательно-огневой комплекс "Охотник". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительственного пртала.
Как сообщается, во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи.
Разработчики отмечают, что "Охотник" может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки и тому подобное.
"После испытаний комплекс будет принят на вооружение украинской армией и усилит нашу оборону против агрессора", - говорится в сообщении.
Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины получили сертификаты на радиолокационные станции, изготовленные на научно-производственном комплексе "Искра".